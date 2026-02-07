Golpe al narcotráfico en el interior provincial: incautaron drogas, dinero y vehículos

El procedimiento incluyó allanamientos en varias viviendas y dejó como saldo detenidos y aprehendidos a disposición de la Justicia.

07/02/2026

En el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, en perjuicio de la salud pública, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas llevó adelante un importante operativo antidrogas durante la jornada del 6 de febrero de 2026, que incluyó allanamientos simultáneos en distintos domicilios de las localidades de Pampa de los Guanacos y Sachayoj.

Las medidas judiciales, dispuestas por la autoridad competente con intervención del Juez y Fiscal intervinientes, se concretaron en viviendas ubicadas en los barrios Santa Rosa y Presidente Perón de Pampa de los Guanacos, y en el barrio Villa Tranquila de la localidad de Sachayoj.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de sustancias estupefacientes, entre ellas cocaína, con un peso cercano a los 50 gramos, y marihuana, distribuida en dos envoltorios que totalizaron más de 55 gramos. Asimismo, se incautaron nueve plantas de Cannabis Sativa, con alturas que oscilaban entre 0,87 y 2,30 metros.

Durante los allanamientos también se procedió al secuestro de una importante suma de dinero en efectivo, superior al millón setecientos mil pesos, además de un motovehículo, un automóvil, dos balanzas de precisión y trece teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la investigación.

En el marco del operativo fueron detenidas tres personas mayores de edad, domiciliadas en distintos barrios de Pampa de los Guanacos y Sachayoj, mientras que otras dos personas fueron aprehendidas, quedando todas ellas a disposición de la Justicia.

Desde la fuerza policial se aclaró que una de las personas encartadas se desempeña como docente, prestando servicio en una escuela pública de la ciudad de Pampa de los Guanacos, circunstancia que fue debidamente informada a la autoridad judicial interviniente.

Las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, con el objetivo de profundizar la investigación y determinar responsabilidades, en el marco de las acciones contra el narcotráfico en el interior provincial.