Con Marco Trungelliti, Argentina define la serie ante Corea del Sur por la Copa Davis

El equipo de Javier Frana quedó 1-1 tras la primera jornada y buscará el pase en los tres partidos restantes. Horarios, cruces y lo que está en juego.

07/02/2026

La serie entre Argentina y Corea del Sur por las Qualifiers de la Copa Davis sigue totalmente abierta y se resolverá este domingo 8 de febrero, cuando se disputen los tres encuentros decisivos: el dobles y los dos singles. Tras un triunfo por lado en la jornada inicial, el equipo de Javier Frana necesita ganar dos de esos partidos para avanzar de ronda.

El programa del domingo arrancará con el dobles, clave para inclinar la balanza, y luego llegarán los partidos individuales. El cronograma marca: Thiago Tirante vs. Soon-Woo Kwon desde las 2.30, y a continuación Marco Trungelliti vs. Hyeon Chung a las 4.00. Los horarios pueden ajustarse según la duración de los encuentros previos, pero ese será el orden de juego previsto.

En la apertura de la serie, Tirante logró un triunfo trabajado ante Chung por 2-6, 7-5 y 7-6 (7-5), mostrando carácter en los momentos calientes. Sin embargo, Trungelliti no pudo sostener la ventaja argentina y cayó frente a Kwon por 7-6 (8-6) y 6-2, resultado que dejó la eliminatoria igualada y con máxima tensión de cara a la definición.

En caso de imponerse ante Corea del Sur, Argentina avanzará a la siguiente instancia y se medirá contra el ganador del cruce entre Países Bajos e India. Más allá del rival potencial, el foco del equipo está puesto en cerrar una serie pareja, donde cada punto pesa y cualquier detalle puede inclinar la clasificación.