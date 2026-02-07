Buscan intensamente a una joven de 17 años que desapareció en Cosquín

Fue vista por última vez en el barrio Mercantil. La Justicia difundió su imagen y pidió colaboración a la comunidad.

07/02/2026

Una adolescente de 17 años salió de su casa este viernes en la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba, y desapareció. Se trata de Antonella Jenny Romero, quien fue vista por última vez en el barrio Mercantil, según denunció su familia.

Desde ese momento, no recibieron novedades y recurrieron a las autoridades. La Fiscalía de Instrucción pidió colaboración urgente a la comunidad para dar con su paradero.

Según el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba, Antonella mide 1,50 metros, es de contextura delgada, pesa 48 kilos y tiene tez bronceada. Lleva el pelo largo, castaño oscuro, y tiene varios tatuajes: en la espalda baja, en los brazos y en una pierna. Además, tiene un piercing en el ombligo y una marca grande en el pecho.

Al momento de desaparecer, vestía una musculosa negra, un pantalón pollera de jeans claro, zapatillas y llevaba una mochila roja.

La familia y las autoridades insisten en la importancia de cualquier dato que ayude a encontrar a Antonella y piden máxima difusión.

Quienes puedan colaborar deben llamar a la comisaría de Cosquín o comunicarse con los teléfonos (03541) 454985, 453556, 452199, 453909 o 452293, internos 56801, 56802 o 56803, todos pertenecientes a la Unidad Judicial de Cosquín. También pueden acercarse a la dependencia policial o judicial más cercana.