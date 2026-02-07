Troperos Malambo llevó su arte a la Costanera y conquistó al público santiagueño

Niños y jóvenes del grupo se presentaron junto a sus familias para mostrar el malambo, recaudar fondos y seguir apostando a la tradición folclórica.

Troperos Malambo es un grupo integrado por niños y jóvenes que, día a día, trabajan con dedicación y compromiso para superarse en una de las disciplinas más representativas del folclore argentino: el malambo.

En diálogo con este medio, el profesor Cristian, junto a Esteban, contaron cómo se vive este arte desde adentro y el esfuerzo constante que realizan para seguir creciendo y perfeccionándose.

El encuentro tuvo lugar en la Costanera, donde los bailarines aceptaron el desafío de mostrar su talento en vivo. Allí, entre zapateos y aplausos, explicaron que suelen elegir ese espacio para bailar y recaudar fondos destinados a la compra de vestimenta e indumentaria adecuada, además de generar material fotográfico para los distintos eventos y presentaciones en los que participan.

Los integrantes de Troperos Malambo concurren a la Costanera acompañados por sus familias, que cumplen un rol clave en este proceso, apoyándolos y acompañándolos en cada presentación, mientras deleitan a los santiagueños con su arte y su pasión por la danza tradicional.

“Estamos trabajando para que los chicos de TROPEROS MALAMBO puedan tener sus nuevas indumentarias y seguir representando nuestra cultura con todo”, destacaron, remarcando la importancia del acompañamiento de la comunidad para que el grupo continúe creciendo y llevando el malambo a cada rincón.