"Chiqui" Tapia viajó a Estados Unidos y posó con Travis Scott y Lil Baby en la previa del Super Bowl

El presidente de la AFA asistió al evento deportivo más convocante del planeta, participó de reuniones con dirigentes y empresarios internacionales.

Hoy 00:45

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), aprovechó el fin de semana para viajar a Estados Unidos y decir presente en el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más importantes y convocantes del planeta.

Desde allí, el dirigente argentino compartió en sus redes sociales una serie de imágenes junto a celebridades de la música y empresarios internacionales, publicaciones que rápidamente se viralizaron en Argentina y generaron una fuerte repercusión.

La foto que más impacto causó fue la que mostró a Tapia junto a los raperos Travis Scott y Lil Baby, dos referentes centrales de la escena musical estadounidense. El posteo acumuló miles de interacciones, comentarios y memes, y hasta recibió respuestas de artistas argentinos como L-Gante, convirtiéndose en tendencia durante varias horas.

Además, el titular de la AFA difundió otra imagen junto a Michael Rubin, fundador y CEO de Fanatics, una de las compañías más importantes del mundo en la comercialización de productos deportivos oficiales. Tapia agradeció la invitación al evento y destacó el contacto con referentes del ámbito empresarial y deportivo global.

Durante su estadía en Estados Unidos, el dirigente también participó de encuentros reservados para autoridades de alto perfil. En otra de sus publicaciones se lo vio junto al secretario general de la FIFA, Mattias Grafström, el presidente del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, y el abogado de la AFA, Andrés Patón Urich.

Uno de los agradecimientos públicos que más atención generó fue el dirigido a Casey Wasserman, empresario estadounidense y presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Wasserman quedó recientemente bajo la lupa mediática tras la difusión de correos electrónicos de 2003 intercambiados con Ghislaine Maxwell, ex pareja y colaboradora de Jeffrey Epstein, lo que sumó un condimento extra a la repercusión del viaje del dirigente argentino.