En medio de la auditoría, Sturzenegger se reunió con la jefa del FMI

El encuentro fue en Arabia Saudita y coincidió con la revisión del acuerdo que el Fondo lleva adelante en Buenos Aires.

Hoy 16:58

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se reunió este domingo en AlUla, Arabia Saudita, con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, para trabajar la agenda 2026 del Comité Asesor sobre Crecimiento Económico, en un contexto marcado por la llegada de una misión del organismo a la Argentina para revisar el acuerdo por US$20.000 millones.

Tras el encuentro, Sturzenegger afirmó que “los avances en desregulación del gobierno de Javier Milei son ejemplo para otros países”, en un mensaje publicado en su cuenta de X, donde también señaló que la reunión estuvo centrada en los lineamientos de trabajo del comité para el próximo año.

Georgieva, por su parte, calificó como “excelente” el intercambio con el funcionario argentino y señaló que dialogaron sobre la agenda 2026 del Consejo Asesor sobre Emprendimiento y Crecimiento y sobre la aplicación práctica de los debates del organismo ante los países miembros del FMI, también en un posteo en la red social X.

Horas antes de la reunión, el Gobierno había anunciado cambios en la agenda internacional del Presidente. Milei fue convocado a participar de la reunión inaugural del “Board of Peace”, prevista para el 19 de febrero en Washington DC, por lo que decidió participar de forma virtual en la cumbre de Mar-a-Lago.

Según se informó oficialmente, en las actividades presenciales previstas en Estados Unidos participará Sturzenegger.

El encuentro entre Sturzenegger y Georgieva se produjo en paralelo al inicio formal de la segunda revisión del acuerdo con el FMI. Un equipo técnico del organismo, encabezado por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, llegó a Buenos Aires para evaluar el desempeño del programa económico hasta fines de 2025.

El Fondo revisa dos metas clave: el resultado fiscal y la acumulación de reservas. En el primer punto, el Gobierno superó el objetivo pactado. El superávit primario alcanzó 1,4% del PBI, por encima de la meta de 1,3%, aunque por debajo de la expectativa oficial de llegar a 1,6%.

Distinta es la situación en el frente externo. La acumulación de reservas quedó lejos de lo acordado y obligará al Gobierno a pedir un waiver por el desvío. Según estimaciones privadas, el incumplimiento rondó los US$11.000 millones, aunque el Banco Central retomó las compras desde el inicio de 2026 y ya sumó casi US$1300 millones.

Si la Argentina supera la auditoría en curso —en el Gobierno lo dan por descontado—, el FMI habilitará un desembolso de US$1000 millones. La revisión coincide además con la discusión por la actualización del Índice de Precios al Consumidor, uno de los compromisos asumidos por el país ante el organismo.