Así será la venta de entradas para Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy por Copa Argentina

El partido por los 32avos de Final se jugará el miércoles 11 en el Padre Martearena. La organización informó cómo será el expendio para ambas parcialidades y los precios oficiales.

Hoy 17:45

El duelo entre Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy ya empieza a tomar color en la previa. El encuentro se disputará el miércoles 11 de febrero desde las 21.15 en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 32avos de Final, y este fin de semana se confirmó el esquema completo de venta de entradas para las dos hinchadas.

En el caso de la parcialidad del Ferroviario, los tickets se venderán el martes 10 de febrero en Santiago del Estero, de 10 a 14 y de 17 a 20, en las boleterías del estadio de Central Córdoba, ubicado en Granadero Saavedra 260. Además, el mismo día del partido, el miércoles 11, habrá expendio de 14 a 18 en las boleterías sur del estadio salteño, para quienes viajen a último momento.

Por el lado de Gimnasia de Jujuy, la venta arrancará el martes 10, de 11 a 18, y continuará el miércoles 11, de 10 a 17, en las boleterías del estadio del Lobo jujeño. También habrá venta en Salta el día del encuentro, de 14 a 18, en las boleterías de plateas del Padre Martearena, facilitando el acceso para los hinchas que lleguen desde Jujuy.

Los precios oficiales ya fueron establecidos: Menores Popular (hasta 11 años) $40.000, Popular $50.000, Platea Preferencial $70.000 y Platea Techada $90.000. Desde la organización informaron que todas las boleterías contarán con PosNet, por lo que se podrá pagar en efectivo o con tarjeta de débito. En cuanto a las personas con discapacidad, en los próximos días se comunicará el mecanismo de ingreso para ambas parcialidades.