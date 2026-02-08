Autoridades confirmadas para el duelo entre Central Córdoba vs. Gimnasia de Jujuy

El Ferroviario enfrentará al Lobo jujeño el miércoles 11 en Salta por los 32avos de final. Ya se conoció el equipo arbitral.

Hoy 17:27

El choque entre Central Córdoba y Gimnasia de Jujuy por la Copa Argentina ya tiene todos los detalles definidos. El partido se jugará el miércoles 11 de febrero a las 21.15 en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 32avos de final, con transmisión de TyC Sports. Además, la organización confirmó el equipo arbitral que impartirá justicia en un cruce que promete un gran marco de público.

El árbitro principal será Andrés Gariano, acompañado por Gabriel Chade como asistente 1 y Damián Espinoza como asistente 2, mientras que el cuarto árbitro será Mauricio Martín. La designación ya genera expectativa en la previa de un duelo eliminatorio que puede marcar el rumbo de ambos equipos en el certamen federal.

En cuanto a la venta de entradas, los hinchas de Central Córdoba podrán comprar el martes 10 de febrero, de 10 a 14 y de 17 a 20, en las boleterías del estadio del club en Granadero Saavedra 260. El mismo miércoles del partido habrá expendio de 14 a 18 en las boleterías sur del estadio salteño, pensado para quienes viajen el día del encuentro.

Para la parcialidad de Gimnasia de Jujuy, la venta será el martes 10, de 11 a 18, y el miércoles 11, de 10 a 17, en su estadio en San Salvador de Jujuy. También podrán adquirir tickets en Salta, el día del partido, de 14 a 18, en las boleterías de plateas. Los precios oficiales son: Menores Popular $40.000, Popular $50.000, Platea Preferencial $70.000 y Platea Techada $90.000. Todas las boleterías aceptarán efectivo y tarjeta de débito, y en los próximos días se informará el ingreso para personas con discapacidad.