En vivo: Barracas Central busca su primer triunfo ante un Gimnasia de La Plata que quiere seguir de racha

El Guapo y el Lobo se miden este lunes en el estadio Claudio Tapia por la fecha 4. Los platenses llegan en alza y buscan prenderse arriba.

Hoy 17:32

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán este lunes desde las 17.00 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en la tabla. El local necesita ganar para despegar, mientras que el Lobo quiere sostener su buen arranque.

