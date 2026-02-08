Ingresar
En vivo: Barracas Central busca su primer triunfo ante un Gimnasia de La Plata que quiere seguir de racha

El Guapo y el Lobo se miden este lunes en el estadio Claudio Tapia por la fecha 4. Los platenses llegan en alza y buscan prenderse arriba.

Hoy 17:32
Barracas Central festejo

Barracas Central y Gimnasia La Plata se enfrentarán este lunes desde las 17.00 en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por la fecha 4 del Torneo Apertura 2026, en un cruce que puede empezar a marcar el rumbo de ambos en la tabla. El local necesita ganar para despegar, mientras que el Lobo quiere sostener su buen arranque.

TEMAS Club Atlético Barracas Central Club de Gimnasia y Esgrima La Plata

