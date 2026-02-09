Monte Quemado: se incendió un colectivo de tour de compras y generó alarma entre los pasajeros

El fuego se inició en la parte trasera de la unidad mientras circulaba a pocos kilómetros de la ciudad. No hubo heridos y el viaje pudo continuar tras controlar la situación.

Hoy 07:34

Un gran susto se llevaron pasajeros de un micro de tour de compras que circulaba a pocos kilómetros de la ciudad de Monte Quemado, luego de que la unidad comenzara a incendiarse en su parte trasera.

El hecho fue registrado por circunstanciales ciclistas que transitaban por la zona, quienes filmaron con sus celulares el momento en que se observaban las llamas iniciándose en el sector posterior del vehículo.

Según trascendió, el rápido accionar de los choferes permitió controlar la situación a tiempo, evitando que el fuego se propagara y que se produjeran daños mayores o personas heridas.

Tras ser sofocado el foco ígneo, el micro fue asistido y reparado, logrando posteriormente continuar su viaje con destino a la provincia del Chaco, llevando tranquilidad a los pasajeros luego del momento de tensión vivido.