Alerta en Cuba por la escasez de combustible para vuelos internacionales

Autoridades advirtieron que la falta de abastecimiento afectaría la operatoria aérea en la isla.

Hoy 07:38

El Gobierno de Cuba advirtió a las aerolíneas internacionales que operan en la isla que a partir de este lunes la isla se queda sin combustible para aviación ante el asedio petrolero de Estados Unidos. Así lo revelaron dos fuentes citadas por la agencia EFE.

Las aerolíneas afectadas -principalmente estadounidenses, españolas, panameñas y mexicanas- no comunicaron de manera pública cómo van a afrontar esta situación, que podría generar alteraciones en rutas, frecuencias y horarios, al menos en el corto plazo.

Este hecho no es nuevo en Cuba. En situación similares previas -tanto en el llamado Período Especial en los años 90 como en algunos momentos de crisis en los últimos meses- las aerolíneas habían salvado el problema al reacomodar sus rutas con paradas extra para recargar combustible en México o República Dominicana.

La mayoría de vuelos que conectan la isla con el exterior cubren rutas a Florida, en Estados Unidos (Miami, Tampa, Fort Lauderdale), España (Madrid), Panamá (Ciudad de Panamá) y México (Ciudad de México, Mérida, Cancún).

Cuba también tiene conexiones regulares con Bogotá (Colombia), Santo Domingo (República Dominicana) y Caracas (Venezuela).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el 29 de enero una orden presidencial que amenazaba con aranceles a aquellos países que suministrasen petróleo a Cuba al alegar que la isla era un peligro de seguridad nacional para su país.

La decisión era una vuelta de tuerca más a la presión energética sobre Cuba que comenzó el 3 de enero, cuando tras la operación militar que concluyó con la captura de Nicolás Maduro, Estados Unidos anunció el fin del suministro de petróleo de Caracas a la isla.

Trump instó a La Habana a negociar “antes de que sea demasiado tarde”. El Gobierno cubano aseguró que está abierto a un diálogo con Washington, aunque negó que mantenga negociaciones.

Cuba produce apenas un tercio de sus necesidades energéticas. Para el resto recurría a importaciones de Venezuela (que supusieron en 2025 alrededor de un 30% del total) y, en menor medida, de México y Rusia.

El Gobierno cubano anunció esta semana un duro plan de emergencia para tratar de subsistir sin importaciones de crudo y derivados que incluía el fin de la venta de diésel, la reducción de los horarios de hospitales y oficinas estatales y el cierre de algunos hoteles.