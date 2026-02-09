Lewis Hamilton y Kim Kardashian sorprendieron con un beso en el Super Bowl

La imagen se viralizó y confirmó los rumores que circulaban desde hace semanas.

Hoy 08:07

Luego de varias semanas cargadas de rumores sobre un posible romance, Lewis Hamilton y Kim Kardashian se mostraron por primera vez juntos en público y no pasaron desapercibidos. Fue nada menos que en el Super Bowl2026, durante el partido entre New England Patriots y Seattle Seahawks.

Minutos antes de la patada inicial, las cámaras de la transmisión captaron al piloto de Fórmula 1 y a la modelo charlando de manera distendida en uno de los palcos más exclusivos del Levi’s Stadium, en California.

Fieles a su perfil de íconos globales de la moda, Hamilton y Kardashian eligieron outfits total black, sobrios pero pensados, en línea con el estilo que los convirtió en referentes internacionales.

El piloto británico y la empresaria estadounidense compartieron una estadía privada en un exclusivo hotel y club de campo del Reino Unido, en medio de la expectativa por el inicio de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

El beso

Según informó el diario británico The Sun, Kardashian viajó desde Los Ángeles en su avión privado (valuado en más de 136 millones de dólares) para reunirse con Hamilton en el lujoso Estelle Manor, ubicado en Witney, Oxfordshire.