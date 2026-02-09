Misteriosa aparición de un ciervo en el barrio Los Telefónicos: dónde está ahora y cómo se encuentra

Fue hallado por vecinos y transeúntes con lesiones visibles en su cara sobre Calle 501, entre 410 y 411.

El inesperado hallazgo de un ciervo en el barrio Los Telefónicos sorprendió a vecinos y transeúntes durante el fin de semana, cuando al caer la tarde el animal fue visto merodeando por la calle 501, entre 410 y 411, con heridas visibles en el hocico.

Ante la situación, la gente dio aviso inmediato a la Policía, que llegó hasta el lugar rápidamente para resguardar al animal y evitar riesgos. El origen del mamífero aún es un misterio, ya que no es habitual su presencia en zonas urbanas.

Luego del operativo, el ciervo fue puesto a disposición de la Dirección General de Bosques y Fauna, dependiente del Ministerio de Producción, Recursos Naturales, Forestación y Tierras. Desde allí se dispuso su traslado a una reserva ubicada en la ciudad de Lavalle, a unos 94 kilómetros de la capital.

Según explicó Fabián Ibáñez, el animal llegó con lesiones que fueron tratadas de inmediato. “A poco de su llegada se le realizó un tratamiento con antibiótico, curabichera e Ivomec. Está en un corral, bien cuidado y con una evolución muy favorable”, detalló.

Ibáñez indicó además que fueron notificados previamente sobre el traslado. “Desde el organismo nos informaron que traían un animal secuestrado y lastimado, que debía cumplir una cuarentena y recibir curaciones”, señaló.

Un animal exótico

De acuerdo a los especialistas, se trata de un ciervo dama, una especie exótica, no autóctona de la región. El traslado hasta la reserva se realizó con la colaboración del ingeniero Jorge Gólez, quien llevó al animal hasta la zona de Santa Catalina y luego fue derivado a Lavalle.

“Es un animal muy mansito, lo que hace suponer que estuvo en cautiverio”, explicó Ibáñez, al tiempo que aclaró que se desconoce cómo llegó hasta un barrio de la capital santiagueña.

Qué pasará con el ciervo

Respecto a su destino final, aún no hay una definición. “Una vez que esté completamente recuperado, habrá que evaluar dónde puede ser alojado. No se lo puede liberar sin analizar el impacto que podría generar sobre la fauna autóctona”, advirtió el responsable de la reserva.

Por el momento, el ciervo permanece en observación, bien alimentado y bajo cuidados constantes, mientras las autoridades avanzan con las evaluaciones correspondientes para definir los próximos pasos.