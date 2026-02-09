Diego Santilli aseguró que tienen los votos para aprobar la reforma laboral en el Congreso

El ministro del Interior sostuvo que “la Argentina no puede esperar más” para empezar a “generar trabajo formal”.

Hoy 09:38

El ministro del Interior, Diego Santilli, aseguró este lunes que el oficialismo “va a tener los votos” necesarios para aprobar la reforma laboral en el Congreso y sostuvo que se trata de una ley que permitirá “generar trabajo”.

Santilli anticipó que el oficialismo tendrá el respaldo porque Patricia Bullrich hizo “un gran trabajo” en el Senado al igual que Martín Menem "en Diputados”, según expresó en declaraciones al programa “Esta mañana” por Radio Rivadavia.

Agregó que para la sanción de la ley van a “dar un primer paso este miércoles” en la Cámara alta, aunque advirtió que habrá modificaciones en el proyecto original. ”El objetivo central de la ley no se ha modificado", resaltó.