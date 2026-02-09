Furia Scaglione confirmó su romance con un futbolista y explotaron las redes

La ex “Gran Hermano” compartió una foto junto a su nueva pareja y sorprendió a sus seguidores.

Hoy 09:38

Juliana “Furia” Scaglione dejó en shock a sus seguidores en las redes sociales: compartió una foto en su Instagram para blanquear su romance con un futbolista.

Alejada de la polémica y enfocada en el amor, la exparticipante de Gran Hermano finalmente confirmó que está en pareja con Nicolás Rodríguez, jugador de Excursionistas.

La foto fue publicada en un principio por el arquero y luego replicada por Furia. En la imagen se los ve con una actitud relajada mientras él la abraza y sonríe a la cámara. Además, el emoji de corazón terminó por sellar el mensaje.

Esta historia en Instagram fue suficiente para que los fans de la ex Gran Hermano entendieran que se trataba de una confirmación del noviazgo.

Por eso, al instante le enviaron todo tipo de mensajes de felicitaciones. Incluso, muchos quedaron en shock por la relación con el futbolista.

“Que seas muy feliz, Juli querida”, comentó una usuaria. “Casate, reina”, “Hacen hermosa pareja”, “Se los ve muy bien juntos” y “Te amamos”, fueron algunas de las reacciones que circularon entre los fans.