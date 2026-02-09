El Registro Civil de Santiago del Estero despejó dudas por los nuevos DNI y Pasaportes

El organismo provincial llevó tranquilidad a la ciudadanía y aclaró que no es necesario realizar ningún trámite ni renovación por los cambios dispuestos a nivel nacional.

Hoy 11:36

El Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Santiago del Estero informó que el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) ha dispuesto, a nivel nacional, la incorporación de un nuevo Documento Nacional de Identidad y nuevos Pasaportes, con cambios generales vinculados a cuestiones de seguridad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La implementación de estas nuevas disposiciones se realizará de manera progresiva en todo el país, en la medida en que el organismo nacional vaya habilitando y enviando las actualizaciones necesarias. En ese marco, las oficinas del Registro Civil de Ia provincia irán adecuando sus sistemas conforme se disponga desde el RENAPER.

Desde el organismo transmitieron tranquilidad y aclararon que todos los DNI y Pasaportes emitidos con anterioridad continúan siendo plenamente válidos hasta la fecha de vencimiento que figura en cada documento, por lo que no es necesario realizar ningún trámite ni renovar documentos por este motivo.

No es necesario realizar ningún trámite ni renovar documentos por este motivo.

Asimismo, se informa que todas las oficinas del Registro Civil de la Provincia continúan realizando con total normalidad los tramites de DNI y Pasaporte, sin modificaciones para la ciudadanía y respetando los plazos habituales de atención y entrega.

Cualquier novedad será comunicada oportunamente a través de los canales oficiales.