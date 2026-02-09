“Te destroza psicológicamente”: La Tora habló como stalkea a sus ex en las redes

La exparticipante de Gran Hermano contó su experiencia personal y sus declaraciones generaron reacciones encontradas entre los usuarios.

Lucila “La Tora” Villar se volvió viral en las redes sociales luego de haber revelado algunos de los “tips” que usó para espiar a sus exnovios en las redes sociales sin dejar rastros.

En el video que circuló en las últimas horas se la puede escuchar a la exparticipante de Gran Hermano contando entre risas cómo “stalkea” las cuentas de Instagram. Sin embargo, destacó: “Te destroza psicológicamente”.

Invitada a All Access, el ciclo de streaming que conduce Tucu López, La Tora lanzó sin filtros: “Si querés stalkear, te enseño unos mega tips”. Antes de entrar en detalles, aclaró que sus métodos no son del todo saludables y explicó que, en su momento, había recurrido a usar el perfil cuenta de una amiga.

“No es que tengo cuenta falsa. Tenía una amiga a la que se la había pedido, pero por mi bien psicológico le dije: ‘La vamos a cerrar y le vas a cambiar la contraseña’”, contó para explicar que hasta llegó a pedirle ayuda a una conocida para enterarse qué hacía uno de sus ex.

Durante la nota, La Tora también se refirió a una aplicación que usa para enterarse “los seguidos recientes” de un usuario en particular. “Tenés un montón de páginas que te ayudan. También hay otra que te sirve para ver historias de Instagram en anónimo, entonces podés ver que subió el otro”, agregó.

Lo que más llamó la atención de su relato fue cuando contó cómo hizo para saber que sus exsuegras se creaban perfiles para espiarla. “Hay cuentas fake que si en Instagram ponés ‘recuperar cuenta’ te salen los últimos dígitos del celular o del mail. Así me enteré de exsuegras mías, o de hermanas o hermanos de mis ex”, dijo entre risas.