Video: asalto cinematográfico a un camión blindado en Italia con explosiones y tiroteo

Un grupo comando atacó un furgón de caudales en el sur del país, provocó incendios, se enfrentó a los Carabineros y escapó con un botín millonario. El impactante operativo quedó registrado en video.

Hoy 12:28

Un violento y espectacular asalto a un camión blindado conmocionó este lunes al sur de Italia. El hecho ocurrió sobre la ruta que une Lecce con Brindisi, cuando una banda organizada emboscó a dos furgones de caudales y protagonizó un ataque con explosiones, disparos y vehículos incendiados, en una escena digna de una película de acción.

El operativo criminal fue filmado por un camionero que circulaba por el carril contrario. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, muestran autos en llamas, el blindado destruido y una espesa columna de humo cubriendo la autopista, mientras decenas de automovilistas quedaban atrapados en medio del caos.

Según informaron fuentes oficiales, los delincuentes se hicieron pasar por policías utilizando vehículos con luces azules intermitentes para detener la marcha. En cuestión de segundos, bloquearon la ruta al chocar e incendiar una camioneta y un camión, aislando por completo a los furgones blindados.

Luego, varios integrantes del grupo comando descendieron armados con metralletas, abrieron fuego contra uno de los camiones de caudales y volaron las puertas con explosivos para acceder al dinero. Todo ocurrió a plena luz del día y frente a numerosos testigos.

Una patrulla de los Carabineros llegó rápidamente al lugar y se inició una persecución que derivó en un tiroteo cerca de la localidad de Squinzano. A pesar de la extrema violencia del enfrentamiento, las autoridades confirmaron que no hubo heridos.

Tras la fuga, dos sospechosos fueron detenidos, mientras que el resto de la banda logró escapar y es intensamente buscado. Hasta el momento, no se informó el monto del botín, aunque se presume que sería millonario.

Las fuerzas de seguridad mantienen un amplio operativo en la zona y analizan las grabaciones de testigos y cámaras de seguridad para identificar y capturar a los prófugos involucrados en uno de los asaltos más impactantes registrados en Italia en los últimos años.