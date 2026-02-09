Trasladaron a Bastián a un hospital de La Matanza para continuar su recuperación

Las autoridades sanitarias informaron que el traslado garantiza un seguimiento adecuado de su recuperación.

Bastian, el nene de 8 años que sufrió un grave accidente en La Frontera de Pinamar, está siendo trasladado a La Matanza desde el hospital infantil de Mar del Plata.

El menor será llevado en un vuelo sanitario de alta complejidad para continuar con su recuperación en un hospital de San Justo. La decisión se tomó luego de que presentara un cuadro clínico estable.

El recorrido comenzó en ambulancia a las 11:40 y será tendrá una primera parada en el aeródromo local donde emprenderá viaje hasta la zona oeste del conurbano.

Se espera que cerca de las 13 esté arribando al aeródromo de La Matanza y finalmente se traslade al centro especializado. Será acompañado por cuatro médicos y su mamá, Macarena, quien brindó unas declaraciones a la prensa antes de subir al vehículo médico. “Voy a acompañar a Basti”, aseguró.

Luego de tres semanas del accidente en Pinamar, el nene despertó del coma, reconoció a su familia y “regaló sonrisas”, según comunicó su familia a través de las redes sociales. Si bien el pronóstico es alentador, ahora debe comenzar con su etapa de rehabilitación.