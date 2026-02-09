En medio de la polémica en el INDEC, la inflación en CABA fue del 3,1% en enero

El indicador porteño acumuló 31,7% en los últimos 12 meses y registró una aceleración de 0,4 puntos porcentuales contra diciembre.

Hoy 12:58

La inflación de enero fue de 3,1% en la Ciudad de Buenos Aires y acumuló 31,7% en los últimos 12 meses. Contra diciembre, el IPC de CABA registró una aceleración de 0,4 puntos porcentuales. Así lo informó este lunes el Instituto de Estadísticas y Censos porteño.

La variación de los precios porteños en el primer mes del año estuvo impulsada por aumentos en: recreación y cultura; restaurantes y hoteles; alimentos y bebidas no alcohólicas; transporte, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Por su parte, el INDEC difundirá mañana, martes 10 de febrero, el IPC a nivel nacional del primer mes de 2026.

Inflación en CABA: cuánto aumentó cada rubro en enero

Los sectores con aumentos que tuvieron más incidencia en el nivel de inflación de enero en CABA fueron el recreación y cultura junto al rubro restaurantes y hoteles. A continuación, las divisiones que más subieron durante el mes pasado:

- Recreación y cultura promedió una suba de 7,4% y contribuyó en 0,39 puntos porcentuales del indicador general.

- Restaurantes y hoteles tuvo un incremento de 5,3% e incidió 0,61 p.p. en la inflación.

- Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba de 4% e incidió 0,69 puntos porcentuales.

- Seguros y servicios financieros trepó hasta 4% e incidió 0,05.

- Transporte sufrió un incremento de 3,7% e incidió 0,41 puntos porcentuales.

Según detalló el informe, los bienes acumularon una suba de 2,3% en enero y los servicios de 3,5%. Así, treparon 26,2% y 35%, respectivamente a nivel interanual.