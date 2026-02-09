Los autos chinos revolucionan el mercado y hacen caer las ventas de vehículos usados

La irrupción de modelos chinos más baratos y con alto nivel de equipamiento impacta de lleno en el negocio automotor argentino. En enero, las transferencias de autos usados registraron una fuerte caída interanual.

Hoy 13:19

El mercado de autos usados en Argentina comenzó el año con señales de alerta. Durante enero, las ventas registraron una baja interanual del 9,98%, con 150.070 unidades transferidas, frente a las 170.046 operaciones realizadas en el mismo mes de 2025, según datos de la Cámara del Comercio Automotor (CCA).

En comparación con diciembre, la suba fue mínima: apenas 0,71%, ya que en el último mes de 2025 se habían comercializado 151.994 vehículos. Se trata de un desempeño llamativo, ya que enero suele ser un mes de crecimiento tanto para los autos 0 km como para los usados.

Sin embargo, el escenario del mercado automotor argentino está cambiando y comienza a sentirse en concesionarios y agencias de todo el país.

El impacto de los autos chinos en el mercado automotor

“El 2026 será un año muy competitivo. La llegada de la primera ola de autos chinos ha movilizado de forma importante al mercado”, explicó Alejandro Lamas, secretario de la CCA.

Según detalló, los nuevos jugadores ofrecen vehículos más baratos en términos locales, con buen nivel de equipamiento y una fuerte apuesta en modelos híbridos y eléctricos, lo que genera un efecto directo sobre la demanda de autos usados.

“La competencia es fuerte y el consumidor hoy evalúa alternativas que antes no existían”, señaló el directivo.

Los 10 autos usados más vendidos en enero

A pesar de la caída general en las ventas, el ranking de los autos usados más vendidos no presentó grandes cambios. Los modelos tradicionales siguen liderando la demanda.

Estos fueron los más comercializados en enero:

Volkswagen Gol y Trend: 8.601 unidades. Continúa como líder absoluto del mercado de usados, tal como ocurrió durante todo 2025.

Toyota Hilux: 5.974. También encabeza el ranking entre los 0 km.

Chevrolet Corsa y Classic: 4.357. Aunque discontinuado, sigue siendo elegido por su bajo precio.

Ford Ranger: 4.127. Una de las camionetas más vendidas tanto en usados como en 0 km.

Volkswagen Amarok: 4.120. Otro pick-up líder en el mercado.

Ford EcoSport: 3.360. El SUV discontinuado mantiene una fuerte demanda.

Peugeot 208: 3.325. En su primera generación, sigue siendo uno de los hatchbacks más buscados.

Toyota Corolla: 3.032. El sedán líder tanto en usados como en 0 km.

Fiat Palio: 2.938. Un modelo fuera de producción, pero con gran reputación en el mercado secundario.

Ford Ka: 2.876. Otro discontinuado que conserva buenas ventas entre los usados.

Qué se espera para el mercado de autos usados

Pese al retroceso de enero, desde el sector mantienen una visión moderadamente optimista para el resto del año. “Todavía no hay que apresurarse a sacar conclusiones hasta que transcurra el primer trimestre”, aclaró Lamas.

Además, remarcó que la financiación será clave para reactivar las operaciones. “Este año, el acceso al crédito será determinante. Los bancos deberán ofrecer tasas acordes a las necesidades del sector, lo que permitirá cerrar más operaciones y sostener el volumen de ventas”, concluyó.