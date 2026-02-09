Motociclista grave tras chocar con un cerdo suelto en la Ruta 7

Norma Acuña, lucha por su vida tras impactar contra el animal. Vecinos exigen sanciones y controles más estrictos.

Hoy 14:23

Una vez más, la irresponsabilidad de dejar animales sueltos en las rutas provocó un accidente de gravedad. En las últimas horas, sobre la Ruta Provincial 7, la presencia de un cerdo en medio del asfalto fue el detonante de un violento siniestro que dejó a una mujer en estado crítico.

El hecho ocurrió en cercanías a Miel de Palo. Norma Acuña circulaba en su motocicleta cuando se encontró de frente con el animal. Sin tiempo para reaccionar, impactó de manera directa, volando por el aire y quedando inconsciente sobre la calzada, mientras su vehículo terminó en la banquina.

Las imágenes del lugar, que muestran rastros de sangre sobre la ruta, evidencian la magnitud del accidente y las consecuencias de la negligencia de quienes permiten que sus animales invadan espacios públicos.

Debido a la gravedad de las lesiones, la ambulancia municipal que estaba en la zona asistió inicialmente a la víctima y la trasladó al Hospital Zonal. Posteriormente, fue derivada a un centro de mayor complejidad en la Ciudad Capital. Su estado es reservado y requiere atención especializada de urgencia.

Vecinos y conductores habituales de la Ruta 7 expresaron su indignación. La presencia de animales sueltos —vacas, caballos y cerdos— representa un peligro constante en este tramo, convirtiendo cada viaje en un riesgo.

La policía trabaja para determinar la propiedad del animal, mientras la comunidad exige controles más estrictos y sanciones ejemplares para los dueños que, por descuido, pusieron a una vecina entre la vida y la muerte.