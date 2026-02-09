Dieron a conocer los Centros de Testeos Permanentes de VIH y Sífilis de La Banda

Los testeos de VIH y sífilis son gratuitos, confidenciales, voluntarios y rápidos (15 - 20 min) y están disponibles en centros de salud, hospitales y postas móviles.
La municipalidad de La Banda informó cuáles son los Centros de Testeos Permanentes de VIH y Sífilis, dónde los vecinos pueden acceder de forma gratuita y en un marco de confidencialidad a este servicio.
Los lugares designados funcionan de lunes a viernes en diferentes horarios y estos son: CAMM N° 2 San Fernando, situado en la Calle 3, Mza. 27, en el horario de 09 a 12.
El CAMM N° 6 del barrio El Rincón, ubicado en la Calle 3, de 13 a 19.
El CAMM N°1 del barrio Tabla Redonda, situado en la Calle 5 y Santa Catalina, de 09 a 12.
Y la Sala de Primeros Auxilios del barrio Villa Elena, ubicada en la intersección de las calles Magallanes y Fray Mamerto Esquiú, de 08 a 12.
No es necesario contar con una orden médica y se recomienda realizarlos al menos dos veces al año si se tiene vida sexual activa para un diagnóstico temprano.