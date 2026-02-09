Una de las finales del Torneo Regional tendrá como escenario la cancha de Mitre

Gimnasia de Gualeguachú y Defensores (Puerto Vilelas) se enfrentarán el domingo en el estadio de Roca y Tres de Febrero.

El Estadio del Club Atlético Mitre, “Doctores José y Antonio Castiglione”, fue confirmado como uno de los escenarios de las finales del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. El próximo domingo 15, desde las 18, albergará una de las definiciones por el ascenso.

En Santiago del Estero se enfrentarán Defensores de Puerto Vilelas y Juventud Unida de Gualeguaychú, en una final que contará con la organización de la Liga Santiagueña de Fútbol y que posiciona nuevamente a la provincia como sede de partidos decisivos a nivel nacional.

En un primer momento, el cruce entre chaqueños y entrerrianos estaba programado en el estadio “Osvaldo Juárez” de Central Argentino de La Banda, pero este mediodía se resolvió el cambio de escenario. La decisión se tomó por cuestiones logísticas y organizativas, y terminó inclinándose por la cancha de Mitre, que ya cuenta con antecedentes recientes en encuentros de alto impacto.

De esta manera, el estadio aurinegro vuelve a ser protagonista en una instancia clave del fútbol del interior, recibiendo a dos equipos que buscarán uno de los ascensos al próximo Federal A.

Además del duelo que se jugará en Santiago del Estero, la AFA confirmó el resto de las sedes para las finales del certamen:

Ascenso 1:

Ferro Carril Oeste (General Pico) vs. Escobar FC (Ingeniero Maschwitz)

Estadio de Douglas Haig, Pergamino.

vs. Estadio de Douglas Haig, Pergamino. Ascenso 2:

General Paz Juniors (Córdoba) vs. Tucumán Central

Estadio Bicentenario, Catamarca.

vs. Estadio Bicentenario, Catamarca. Ascenso 3:

Fundación Amigos por el Deporte (Russell) vs. La Amistad (Cipolletti)

Estadio Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis.

vs. Estadio Jorge Newbery, Villa Mercedes, San Luis. Ascenso 4:

Defensores (Puerto Vilelas) vs. Juventud Unida (Gualeguaychú)

Estadio del Club Atlético Mitre, Santiago del Estero.



Así, Santiago del Estero vuelve a decir presente en el mapa grande del fútbol argentino, con la cancha de Mitre como escenario de una final por el ascenso, en una jornada que promete convocatoria y clima de definición.