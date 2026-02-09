Agostina Páez negó acusaciones de racismo en Brasil y cuestionó el uso de su imagen en una campaña oficial

La abogada santiagueña habló con con la televisión argentina y aseguró que nunca tuvo intención de discriminar. Habló de una reacción emocional y denunció un trato humillante durante el proceso judicial en Río de Janeiro.

Hoy 14:39

En medio de la polémica por su detención en Brasil, Agostina Páez, la abogada santiagueña acusada de racismo en un bar de Ipanema, rompió el silencio y dio su versión de los hechos. La mujer fue denunciada por presuntos gestos racistas contra empleados de un local gastronómico, un episodio ocurrido el pasado 14 de enero que derivó en una causa judicial por injuria racial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Mediodía Noticias (ElTrece), Páez negó de manera enfática haber tenido una conducta discriminatoria. “Nunca tuve intenciones de discriminar, ni mucho menos de ser racista. Jamás”, afirmó.

“Fue una reacción emocional, no algo premeditado”

La abogada sostuvo que el episodio no fue planificado ni consciente. “Soy argentina y soy abogada. Fue una reacción emocional, pero nunca imaginé la gravedad de todo esto ni lo que vendría después”, explicó.

Además, relató el impacto personal que tuvo la denuncia: “Tuve miedo de salir a la calle, de que me hagan algo. La exposición fue enorme y muy angustiante”.

Denunció malos tratos durante el proceso

Páez aseguró sentirse arrepentida por la situación, aunque también apuntó contra una autoridad brasileña vinculada a la causa. “La mayoría de los policías me trató bien, pero hay uno en particular que me ha hecho padecer todo este tiempo”, denunció.

Según relató, ese agente habría tenido actitudes que consideró intimidatorias. “Pone trabas constantemente o hace cosas que no debería. Eso también es violencia, sobre todo cuando debería tratarme como al resto”, expresó.

Situación judicial: imputada y con tobillera electrónica

La Justicia de Río de Janeiro ordenó el jueves la prisión preventiva de Páez, quien permaneció detenida en una comisaría. Sin embargo, la medida fue revocada horas más tarde y la abogada quedó en libertad ambulatoria, aunque con tobillera electrónica y prohibición de salir del estado.

Actualmente, continúa imputada por el delito de injuria racial, mientras avanza la investigación.

Cuestionó una campaña antirracismo con su imagen

Uno de los puntos más sensibles de su testimonio fue el uso de su imagen en una campaña antirracismo difundida por la Policía local. “No entiendo por qué lo hicieron con mi imagen. Es una situación muy humillante. Hay otras personas detenidas por lo mismo, pero el ensañamiento fue conmigo”, sostuvo.

“Todavía no estoy condenada y ya se me acusa públicamente como si fuera culpable”, agregó.

Dudas sobre el accionar del bar y las pruebas

Páez también cuestionó el accionar del bar donde ocurrió el hecho. “Me dijeron que el local tiene muchas reseñas negativas y que es habitual que tengan conflictos con argentinos”, afirmó.

En ese sentido, denunció irregularidades en la presentación de pruebas: “Pedimos las cámaras de seguridad y solo entregaron dos videos, cuando hay más grabaciones. Esos videos faltantes son clave y muestran lo que realmente pasó”.

“Quiero volver a Argentina”

Por último, la abogada expresó su deseo de regresar al país. “Lo que más quiero es volver a Argentina y continuar el proceso desde mi casa”, dijo, manteniendo un perfil bajo sobre su estrategia legal.

También cuestionó la construcción mediática del caso: “No sabía que me estaban grabando. Primero me denuncian por un gesto y después aparecen otras denuncias, como para que encaje perfecto la imagen que quieren mostrar de mí”, concluyó.