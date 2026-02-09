La concejala libertaria Leila Gianni encendió las redes con un polémico posteo

La concejala libertaria de La Matanza sorprendió a sus seguidores con una foto subida de tono en Instagram. La publicación se volvió viral y generó una ola de reacciones en el ámbito político y en las redes sociales.

Hoy 15:00

Leila Gianni, abogada y actual concejala de La Libertad Avanza en La Matanza, volvió a ser tendencia en redes sociales. En esta ocasión, no por un cruce político ni por una denuncia judicial, sino por un posteo en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizó.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La exsubsecretaria de Capital Humano compartió una imagen en la que aparece dentro de una bañera, con bikini rosa y espuma de jabón. El posteo estuvo acompañado por un fragmento de la canción “Mis noches de enero” de Tan Biónica, lo que sumó un toque artístico a la publicación.

“Tengo tantas ganas de parar y de seguir, o de fugarme por algunos siglos de mí…”, escribió Gianni junto a la foto.

La reacción de sus seguidores fue inmediata: algunos la elogiaron por mostrar una faceta más personal y audaz, mientras que otros se mostraron sorprendidos por el tono de la publicación.

Quién es Leila Gianni

Gianni, de 39 años, es abogada y cuenta con una extensa trayectoria en la política argentina. Su carrera comenzó durante el primer mandato de Cristina Kirchner, como asesora legal en ANSES (2008-2011). Luego trabajó en la Secretaría de Ambiente hasta 2015 y continuó en la misma cartera durante el gobierno de Mauricio Macri, donde ascendió a asesora legal.

Durante la gestión de Alberto Fernández, ocupó cargos relevantes en el ámbito de derechos humanos y proyectos ambientales. Incluso, en 2023, apoyó la campaña presidencial de Sergio Massa, aunque posteriormente se alineó con el espacio libertario.

Con la llegada de Javier Milei a la presidencia, Gianni se convirtió en una de las figuras más mediáticas del oficialismo, destacándose como subsecretaria legal y técnica del Ministerio de Capital Humano. Allí protagonizó denuncias por irregularidades y un fuerte cruce con el dirigente social Juan Grabois.

Actualmente, ejerce como concejala en La Matanza, donde continúa siendo una voz activa dentro de La Libertad Avanza.

Impacto en redes y política

El posteo de Leila Gianni no solo generó repercusión en Instagram, sino que también abrió el debate sobre la exposición de los dirigentes políticos en el ámbito digital. Su publicación se convirtió en tema de conversación en medios y redes, reforzando su presencia pública más allá de la gestión legislativa.