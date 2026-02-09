Leonardo Lema: “Tenemos que construir nuestro juego de atrás para adelante”

El alero de Quimsa habló tras la victoria de este domingo ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia.

Hoy 15:10

Leonardo Lema analizó el triunfo de Quimsa ante Gimnasia de Comodoro Rivadavia y destacó el trabajo defensivo del equipo, especialmente en el tramo final del partido.

El alero, uno de los puntos altos de la Fusión, remarcó que la idea del cuerpo técnico se vio reflejada en el cierre del juego. “Creo que el laburo que quiere el entrenador se vio reflejado en los últimos diez minutos. Rescatamos esa parte, buscar dejar a los rivales en catorce o quince puntos por cuarto”, señaló Lema, que en la temporada promedia 12 puntos y 8,5 rebotes por partido.

Además, el ex Atenas fue autocrítico con el desarrollo del encuentro. “Los primeros tres cuartos ante Gimnasia no fueron buenos, pero el equipo pudo anotar”, reconoció. En ese sentido, subrayó la importancia del conocimiento interno del plantel: “Sabemos las características de cada compañero y lo que cada uno puede aportar. Tenemos que construir nuestro juego de atrás para adelante, y creo que eso fue clave para llevarnos la victoria”.

Con este resultado, Quimsa se mantiene octavo en la fase regular, con 14 victorias en 24 partidos, y ahora contará con algunos días sin competencia, algo que le permitirá a Lucas Victoriano profundizar el trabajo táctico con el plantel.

El próximo compromiso de la Fusión será el jueves 19, cuando visite a San Lorenzo, en un duelo clave para seguir escalando posiciones en la recta final de la fase regular.