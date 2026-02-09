El dato que preocupa a Gallardo y a todo River: continúa la sequía goleadora de los delanteros

Luego de la dura derrota ante Tigre, desde el Millonario intentan revertir el mal momento del equipo, sobre todo en ataque.

Hoy 15:35

River sufrió una dura derrota por 4-1 ante Tigre en el Estadio Monumental y, aunque se trató de la primera caída en el Torneo Apertura, el resultado encendió varias señales de alarma en el equipo de Marcelo Gallardo, principalmente por el flojo funcionamiento y la preocupante falta de gol de sus delanteros.

Uno de los datos que más inquieta al cuerpo técnico es la sequía goleadora de los atacantes. Maximiliano Salas, Sebastián Driussi y Facundo Colidio continúan sin convertir, pese a haber sumado varios minutos en cancha desde sus últimos tantos oficiales.

En el caso de Salas, no marca desde el 2 de octubre de 2025, cuando River enfrentó a Racing por la Copa Argentina en el Gigante de Arroyito. Desde entonces, ya acumula 11 partidos sin goles. Driussi, afectado por distintas lesiones, tampoco logró convertir en sus ingresos recientes: su último tanto fue el 21 de agosto de 2025 ante Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores.

La racha más extensa es la de Colidio. El ex delantero del Inter arrastra 22 partidos sin anotar, desde el 21 de julio de 2025, cuando convirtió frente a Instituto por el torneo local. El último gol de un centrodelantero de River fue obra de Miguel Borja, el 5 de octubre de 2025, en la derrota 2-1 ante Rosario Central como visitante.

Con este panorama, Gallardo deberá buscar variantes para cambiar la cara de un equipo golpeado anímicamente y con poco peso ofensivo, en una semana exigente que tendrá como próximo compromiso el duelo ante Argentinos Juniors, en La Paternal.

Tras la goleada sufrida ante Tigre, el club tardó más de 20 horas en realizar su primer posteo oficial. El mensaje fue claro: no hubo día libre y el plantel se entrenó el domingo por decisión del entrenador. Sin embargo, la reacción de los hinchas fue contundente. En redes sociales, especialmente en X, abundaron los reclamos y críticas al presente del equipo, con mensajes de fuerte disconformidad hacia el rendimiento y la actitud mostrada en el Monumental.