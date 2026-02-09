Ingresar
Las cargadas y memes de los hinchas de Sarmiento tras la derrota de Central Argentino

Los hinchas del Profe aprovecharon para cargar al rival de toda la vida en las redes sociales.

Hoy 15:56
Cargadas Sarmiento

Los hinchas de Sarmiento aprovecharon el tropiezo de su clásico rival, Central Argentino de La Banda, y coparon las redes sociales con memes y cargadas tras la derrota del Albo ante General Paz Juniors, resultado que dejó al conjunto cordobés clasificado a la gran final por el ascenso al Torneo Federal A.

El partido se disputó este domingo en el estadio “Osvaldo Juárez” y, apenas sonó el pitazo final, las reacciones no se hicieron esperar. Los fanáticos del Profe desplegaron su ingenio para burlarse de la caída del Albo.

Mientras General Paz Juniors celebraba en La Banda, el clásico también se jugaba fuera de la cancha, con las redes sociales como escenario principal y los memes como protagonistas.

