Los cambios que planea Gallardo en el once de River para visitar a Argentinos: ¿Vuelve Armani?

Tras la dura derrota contra Tigre, el Muñeco realizaría variantes en el equipo para presentarse en La Paternal.

Hoy 16:09

River volvió a los entrenamientos en Ezeiza tras el duro golpe sufrido ante Tigre y ya pone la cabeza en el compromiso del jueves frente a Argentinos Juniors, con la posibilidad de algunos cambios en el once titular. Uno de los principales apunta al arco, donde podría reaparecer el capitán Franco Armani.

El Pulpo, ya recuperado y con el alta médica, intensificó su puesta a punto física y tiene grandes chances de volver a ser titular luego del desgarro en el gemelo derecho que sufrió durante la pretemporada en San Martín de los Andes. Su regreso le devolvería experiencia y liderazgo a un equipo golpeado tras la goleada en el Monumental.

En las primeras cuatro fechas, el encargado de defender el arco fue Santiago Beltrán, quien logró mantener la valla invicta en sus tres primeros partidos, aunque su promedio se vio afectado tras el 4-1 ante el Matador. Pese a ese traspié, el juvenil dejó sensaciones positivas en el inicio del torneo.

La idea de Marcelo Gallardo es sostener la base del equipo y darles revancha a la mayoría de los futbolistas, ya que el entrenador entendía que el rendimiento venía en crecimiento hasta el último fin de semana. Por eso, las únicas variantes que analiza son el regreso de Armani, la salida del expulsado Fausto Vera, que sería reemplazado por Giuliano Galoppo o Kevin Castaño, y el retorno de Marcos Acuña a la titularidad en lugar de Matías Viña.

Con confianza en el grupo y ajustes puntuales, el Muñeco apunta a levantarse rápidamente y dejar la última presentación como una mala anécdota, en una semana clave para empezar a cambiar la imagen del equipo.