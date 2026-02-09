Huawei lanza en Argentina el primer celular triple plegable: precio y dónde comprarlo

El Huawei Mate XT Ultimate Design ya está disponible en el país. Con pantalla de triple pliegue y diseño premium, se posiciona como el smartphone más innovador del mercado argentino.

Hoy 16:41

El mercado argentino recibe por primera vez un celular triple plegable, un dispositivo que redefine la portabilidad y la productividad. Se trata del Huawei Mate XT Ultimate Design, un smartphone que puede transformarse en una tablet de 10,2 pulgadas gracias a su sistema de doble bisagra.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La propuesta apunta al segmento de alta gama, donde los usuarios buscan diferenciación y rendimiento extremo. En un ecosistema dominado por plegables convencionales, este modelo marca un salto hacia la innovación y consolida a Huawei como referente en hardware de lujo.

Precio y dónde comprar el Huawei Mate XT

El Huawei Mate XT ya se encuentra disponible en Argentina a través de la tienda oficial de Huawei en Mercado Libre.

- Precio: $5.999.999

- Financiación: 12 cuotas sin interés

- Disponibilidad: venta directa con garantía oficial y logística del e-commerce líder en el país

La llegada de este dispositivo marca un precedente para futuros lanzamientos de ediciones especiales en el mercado local.

Innovación de triple pantalla y diseño premium

El atractivo principal del Huawei Mate XT reside en su pantalla LTPO OLED 3K, capaz de reproducir hasta 1.070 millones de colores y alcanzar un brillo máximo de 1.800 nits.

- Modos de uso:

- Smartphone de 6,4 pulgadas

- Pantalla doble de 7,9 pulgadas

- Tablet expandida de 10,2 pulgadas

Su grosor, de apenas 3,6 milímetros cuando está desplegado, lo convierte en uno de los dispositivos más delgados del mercado.

En cuanto a especificaciones técnicas, el equipo incluye:

- Memoria interna: 1 TB

- RAM: 16 GB

- Cámara trasera: 50 Mpx

- Cámara frontal: 8 Mpx

Un salto hacia el futuro de los smartphones

La llegada del primer celular triple plegable en Argentina no solo representa un avance tecnológico, sino también una apuesta por la innovación en un mercado cada vez más competitivo. Huawei busca conquistar a los usuarios que demandan versatilidad, diseño premium y máxima productividad en un solo dispositivo.