Luciana Salazar denunció acoso en un desfile de Roberto Giordano en Punta del Este

Hoy 16:37

En medio del impacto global que generó la desclasificación de documentos vinculados al caso Jeffrey Epstein, una inesperada conexión con la Argentina volvió a poner en escena el nombre de Roberto Giordano, el reconocido peluquero fallecido en 2024. A partir de ese contexto, en el programa Puro Show (eltrece) surgió un testimonio que generó fuerte repercusión: Luciana Salazar contó que fue acosada durante uno de los desfiles del estilista en Punta del Este.

La mediática recordó un episodio ocurrido en 2005, cuando formó parte de uno de los tradicionales espectáculos de moda organizados por Giordano en la ciudad uruguaya.

El relato de Luciana Salazar sobre el acoso

Mientras hablaba en el programa sobre su conflicto judicial con Martín Redrado, la conversación tomó otro rumbo cuando le preguntaron por su experiencia en los desfiles del peluquero. La respuesta de Salazar fue contundente.

“Vivimos uno de los desfiles más polémicos de Roberto Giordano. A la salida, muchas chicas, entre ellas yo, sufrimos abusos. Nos acosaron, hubo toqueteos. Había mucha gente, mucha exaltación, y nos tuvieron que sacar con seguridad”, relató.

“Llegamos llorando al hotel”

Salazar aseguró que el momento fue traumático y que no fue un caso aislado. “Éramos varias modelos. Llegamos llorando al hotel. El público estaba muy eufórico. Arriba de la pasarela todo fue perfecto, pero al salir fue otra cosa”, recordó.

Sus declaraciones reavivaron el debate sobre lo que ocurría fuera del escenario en ese tipo de eventos masivos, especialmente en una época en la que muchas situaciones no se denunciaban públicamente.

Qué dijo sobre la supuesta relación entre Giordano y Epstein

Consultada específicamente por la versión que vincula a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano, Salazar aseguró no haber escuchado nunca referencias directas a ese supuesto nexo.

“Con respecto a Epstein, no. Nunca escuché ese tema. Sí cosas locales, comentarios entre chicas: ‘a mí me pasó esto, a mí me pasó lo otro’. Son cosas que se hablaban en voz baja”, explicó.

“Esto no pasa solo en Estados Unidos”

La mediática también reflexionó sobre el alcance del caso Epstein y su impacto a nivel global. “Estamos hablando de figuras del orden mundial, gente que maneja la política, la salud, monarquías. Es tremendo. Imaginate de ahí para abajo”, expresó.

Y concluyó con una frase contundente: “Esto demuestra que estas cosas no pasan solo en Estados Unidos”.