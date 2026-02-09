El gesto de Lionel Messi con el hijo de un jugador rival que conmovió al mundo: el video se volvió viral

El capitán de Inter Miami brilló con un gol y una asistencia ante Barcelona de Guayaquil, pero una escena fuera de la cancha terminó robándose todo el protagonismo.

Hoy 16:51

Lionel Messi volvió a ser noticia mundial, pero esta vez no solo por su talento dentro del campo de juego. El empate 2-2 entre Inter Miami y Barcelona de Guayaquil dejó una imagen tan simple como poderosa que rápidamente recorrió las redes sociales y emocionó a millones de personas.

Mientras el rosarino fue figura del partido con un gol y una asistencia, un gesto suyo fuera de la cancha terminó convirtiéndose en lo más comentado de la noche.

El gesto de Messi que derritió las redes

Miguel Parrales, futbolista del conjunto ecuatoriano, compartió en su cuenta de Instagram un video que no tardó en viralizarse. En las imágenes se ve a Messi limpiando el vidrio del micro del Inter Miami para que el pequeño hijo del jugador rival pudiera verlo mejor desde afuera.

La escena fue acompañada por un mensaje tan breve como emotivo: “Micky fue muy feliz”, escribió Parrales. El video desató miles de reacciones y comentarios que destacaron la humildad y el costado humano del capitán de la Selección argentina.

Una vez más, Messi demostró por qué trasciende camisetas, rivales y resultados.

Así fue el partido de Lionel Messi ante Barcelona de Guayaquil

En lo futbolístico, el encuentro también tuvo a Messi como gran protagonista. A los 31 minutos, el crack abrió el marcador con una jugada individual de colección: dejó a dos defensores en el camino y sacó un remate potente para el 1-0.

Diez minutos más tarde, Joao Rojas igualó el partido de cabeza para el conjunto ecuatoriano. Pero antes del descanso, Messi volvió a aparecer, esta vez como asistidor: habilitó a Germán Berterame, uno de los refuerzos del equipo, que definió con fuerza dentro del área para el 2-1.

Sin embargo, Inter Miami no logró sostener la ventaja y, en los minutos finales, Tomás Martínez apareció solo en el área para marcar el 2-2 definitivo.

La agenda de la pretemporada del Inter Miami de Messi

El equipo de Florida continúa con su gira de preparación de cara a la nueva temporada. Estos fueron y serán sus próximos compromisos:

Inter Miami CF 0-3 Club Alianza Lima

Inter Miami CF 2-1 Atlético Nacional

Inter Miami CF 2-2 Barcelona de Guayaquil

Inter Miami CF vs. Independiente del Valle

* Viernes 13 de febrero

* 22.00 (hora argentina)

* Estadio Juan Ramón Loubriel, Bayamón, Puerto Rico