El Gobierno admite que podría haber modificaciones para garantizar su sanción en el Senado

El ministro del Interior, Diego Santilli, dijo que confía en que la Cámara Alta le dará media sanción a la iniciativa, que se tratará el próximo miércoles. También afirmó que Patricia Bullrich está dispuesta a “aceptar alguna corrección” del proyecto.

Hoy 16:57

Santilli dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: "Vamos a tener el apoyo de senadores y diputados, para mí es importante que la ley salga. (La jefa de bloque del oficialismo en el Senado) Patricia Bullrich hizo un gran trabajo en el Senado, también lo hace Martín Menem en Diputados, y nosotros estamos acompañando. Yo creo que sí, que vamos a tener votos, y a estar bien, si Dios quiere vamos a dar un buen primer paso este miércoles".

El ministro del Interior destacó: "El objetivo es tener una modernización laboral, que lleva adelante el presidente Javier Milei, la tarea de Bullrich y su equipo en el Senado es de aceptar alguna corrección, alguna modificación, temas que se vislumbren importantes, si hay algo que es positivo, mejor para la ley, bienvenido sea, en ese camino estamos, es el trabajo que hizo Bullrich".

El funcionario planteó: "Siempre es importante ver otras miradas y aceptar experiencias de otros siempre y cuando el objetivo central de la ley no sea modificado, porque una cosa es hacer cambios y otra cosa es tener claro cuál es el trazo grueso de lo que nosotros creemos que es importante para el país y los trabajadores".