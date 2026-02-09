Mitre vuelve al básquet capitalino y apuesta a un proyecto integral en Santiago del Estero

El Club Atlético Mitre confirmó su regreso al básquet federado de la Asociación Capitalina, con participación desde marzo y un plan que incluye Mayores, U21, U17 y U15,.

Hoy 15:12

El Club Atlético Mitre sumó nuevamente el básquet a su proyecto deportivo y confirmó su regreso a la competencia local de la Asociación Capitalina de Santiago del Estero. La disciplina se incorporará desde marzo, con presencia en categoría Mayores y divisiones formativas, marcando un paso importante para el crecimiento institucional.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los partidos como local se disputarán en la cancha de Defensores del Sud, mientras que los entrenamientos ya comenzaron. El plantel de Mayores trabaja en las instalaciones del club y las categorías U17 y U15 iniciarán sus prácticas este martes a las 20.30.

El entrenador Daniel Alberto Cejas celebró el inicio de esta etapa y destacó el valor del proyecto. “Soy el nuevo entrenador del club Mitre para este proyecto lindo que se está formando, que es volver al básquet federado y acercarnos a un proyecto que nos permita cumplir con todas las expectativas y volver a ser parte del básquet local”, expresó.

Cejas detalló el cronograma de trabajo y el armado de las categorías. “Esta semana comenzamos con los entrenamientos en U21 y Mayores, y la semana que viene, desde el 9, arrancamos con U15 y U17”, explicó, remarcando el orden progresivo del regreso.

Además, el DT invitó a la comunidad del básquet santiagueño a sumarse. “Hacemos una iniciativa para toda la gente del básquet, para que se sumen, que vengan los chicos, confíen en este nuevo proyecto que es volver al básquet santiagueño y participar de esta iniciativa que forma parte del club Mitre”, señaló.

Con esta decisión, Mitre refuerza su identidad deportiva y vuelve a decir presente en el básquet capitalino, apostando a la formación, la competencia y el desarrollo a largo plazo dentro del ámbito local.