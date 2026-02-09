Ingresar
En el Día Internacional de la Pizza probamos las mejores pizza de Santiago del Estero

Este 9 de febrero se celebra el Día Internacional de la Pizza, una comida clásica que se convirtió en la más favorita para compartir en una ronda de amigos. Ingresá a la nota y mirá el video realizado por el equipo de redes sociales para homenajear este día.

Hoy 17:13

Este lunes 9 de febrero, en el Día Internacional de la Pizza, Diario Panorama les preguntó a sus seguidores a través de nuestras historias cuál es la mejor pizza de Santiago.

Eduardo Alegre de pizzería Nápoli y Emilse Gurevich de Donatta, compartieron los secretos para lograr una buena pizza y contaron cuáles son las variedades más pedidas por los santiagueños.

Mirá aquí el video completo realizado por el equipo de redes sociales de Diario Panorama:

TEMAS Día Internacional de la Pizza

