Fernández vivió ayer domingo una jornada cargada de tradición, danza y música en vivo

En el marco de las propuestas recreativas programadas para esta temporada estival, se llevó a cabo un evento artístico en El Paseo Capital del Agro.

Hoy 17:14

El evento, organizado por la Dirección de Cultura del municipio, reunió a una gran cantidad de vecinos y visitantes en el emblemático Paseo Capital del Agro.

El despliegue de las academias

El escenario principal se vistió de gala para recibir a las diversas agrupaciones locales, que demostraron el talento y la dedicación que mantienen viva nuestra identidad. El orden de actuación permitió disfrutar de una amplia variedad de estilos y edades en escena:

Renacer de las Danzas

Academia "Pablo Sabalza"

Escuela Municipal "Félix Patricio Carol"

Academia "Frutos de la Danza"

Academia "Huellas Gauchas"

Taller Municipal de danzas para Adultos

Academia "Identidad"

Cada presentación fue ovacionada por el público, destacándose especialmente la participación del Taller de Adultos Municipal, que reafirma que la pasión por el baile no conoce de edades.

Música en vivo y talento local

Para coronar la noche, la música en vivo se hizo presente con representantes de nuestra tierra. Juan Martín Urrejola "Masa masa y sus Yanasus" encendió el clima festivo, seguidos por la actuación del grupo Los Brujitos .

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue la participación del pequeño Bauty Urrejola, quien acompañó a los músicos en el escenario, llevándose el cariño de todos los presentes y dejando claro que el relevo generacional de nuestro folklore está asegurado.

Cultura de Verano: Esta actividad forma parte del ciclo de eventos impulsados por la municipalidad para brindar espacios de esparcimiento gratuito y apoyo a los artistas locales durante el periodo vacacional.