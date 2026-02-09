El hincha de Huracán que le tiró una trompada a un jugador de San Lorenzo recibirá una durísima sanción

El violento episodio se vivió cuando el Ciclón volvía al vestuario después de haber hecho la entrada en calor en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Hoy 17:00

El hincha de Huracán que intentó agredir al futbolista de San Lorenzo, Diego Herazo, en la previa del clásico disputado en el estadio Tomás Adolfo Ducó, será sancionado con la máxima pena y se le aplicará el derecho de admisión por 24 meses, según confirmaron fuentes oficiales.

De acuerdo a información del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, el hombre fue identificado mediante las cámaras de monitoreo, que permitieron individualizarlo tras el incidente. Luego, las autoridades le labraron un acta contravencional por lo ocurrido.

El simpatizante del Globo está acusado de infringir los artículos 119 y 120 del Código Contravencional, vinculados a la acción de “incitar al desorden”, una figura que contempla sanciones severas cuando se producen hechos de violencia en espectáculos deportivos.

La repudiable situación se dio minutos antes del inicio del clásico, cuando Herazo se dirigía a los vestuarios luego de realizar la entrada en calor sobre el campo de juego. El intento de agresión no pasó a mayores gracias a la intervención de otros espectadores, que lograron contener al agresor.

En ese mismo momento, se registró otro episodio: un hincha de Huracán escupió a José Devecchi, arquero suplente de San Lorenzo, mientras abandonaba el campo. La reacción del futbolista fue de asombro, y evitó cualquier tipo de confrontación.

Desde los organismos de seguridad remarcaron que este tipo de conductas serán sancionadas con severidad, con el objetivo de erradicar la violencia y garantizar el normal desarrollo de los eventos deportivos.