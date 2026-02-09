Ingresar
Contra todos los pronósticos, un partido de la Premier League superó al Super Bowl en audiencia global

El cruce de la fecha 25 del torneo inglés registró cifras récord y dejó al evento de la NFL muy por detrás en visualizaciones a nivel mundial.

Hoy 17:42
Pelota Premier League

Contra todo pronóstico y pese al enorme despliegue que rodea cada año al Super Bowl, un partido regular de la Premier League logró imponerse con claridad en términos de audiencia global. El cruce entre Liverpool y Manchester City, disputado en Anfield por la fecha 25 del campeonato inglés, fue el evento deportivo más visto del fin de semana en el mundo.

Según datos difundidos por USA Network y distintas plataformas de medición internacional, el duelo de la Premier League alcanzó entre 700 y 750 millones de espectadores a nivel global, una cifra impactante que dejó atrás al Super Bowl LX.

La final de la NFL, que consagró a Seattle frente a Nueva Inglaterra, reunió cerca de 220 millones de televidentes en todo el planeta. Si bien se trata de un número muy alto, quedó claramente por debajo del alcance que tuvo el enfrentamiento entre los equipos de Jürgen Klopp y Pep Guardiola.

La diferencia se explica, en gran parte, por el alcance internacional del fútbol europeo. Mientras el Super Bowl concentra la mayor parte de su impacto en el mercado estadounidense, donde supera holgadamente los 100 millones de espectadores locales, la Premier League se apoya en una red de transmisión verdaderamente planetaria, con llegada simultánea a Europa, Asia, África y América.

El dato vuelve a poner en evidencia la potencia global del fútbol y, en particular, de la liga inglesa, que incluso con un partido de temporada regular logró superar al mayor espectáculo deportivo anual de los Estados Unidos.

