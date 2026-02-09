Oriana Sabatini deslumbró con un look “black bride” a semanas de ser mamá y revolucionó las redes

En la recta final de su embarazo, la artista apostó por una estética gótica total black, mostró su panza y rompió con los estereotipos clásicos de la moda maternal.

Hoy 17:43

A pocas semanas de convertirse en mamá por primera vez junto a Paulo Dybala, Oriana Sabatini volvió a marcar tendencia con una producción de fotos que no pasó desapercibida. Fiel a su identidad estética, la cantante y actriz eligió un impactante look “black bride” y deslumbró en redes sociales con una propuesta tan audaz como elegante.

Lejos de los tonos pastel, los vestidos vaporosos y el romanticismo tradicional que suele dominar los looks de embarazo, Oriana apostó por una estética oscura, sensual y poderosa, reafirmando su estilo personal incluso en plena dulce espera.

Un embarazo sin mandatos estéticos

Desde hace años, Sabatini se identifica con el total black y la moda alternativa, y esta vez no fue la excepción. En las imágenes, correspondientes a su octavo mes de embarazo, se la ve luciendo su panza con una impronta gótica cargada de simbolismo, que rápidamente se volvió viral y recibió una ola de elogios.

La sesión rompió con los estereotipos de la moda maternal y fue celebrada por mostrar un embarazo auténtico, libre y alineado con su universo visual.

El look gótico de Oriana Sabatini

El estilo gótico, nacido en los años 70, atraviesa generaciones y sigue vigente como una de las corrientes más fuertes dentro de la moda alternativa. El predominio del negro, los encajes, las transparencias y una sensualidad dramática definen una estética que nunca pierde fuerza.

En su cuenta de Instagram, Oriana compartió una producción inspirada en el concepto black bride. Para la ocasión, posó con un conjunto lencero total black, compuesto por un corpiño recto y una bombacha minimalista, dejando su panza al descubierto y reafirmando que el embarazo también puede ser sinónimo de actitud, estilo y personalidad.

Una vez más, Oriana Sabatini demostró que la moda es una forma de expresión, incluso —y sobre todo— en uno de los momentos más importantes de su vida.