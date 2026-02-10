La yerba mate aumentó 7,3% en 2025 y alcanzó un récord histórico de exportaciones

Según datos del INYM, los envíos al exterior impulsaron el crecimiento del sector, mientras el consumo interno mostró signos de recuperación.

El 2025 quedará registrado como un año bisagra para la yerba mate argentina.

Con indicadores positivos tanto dentro como fuera del país, el sector logró consolidar una tendencia de crecimiento que combina expansión exportadora, recuperación del consumo interno y estabilidad en los hábitos de compra.

Así lo reflejan las estadísticas elaboradas por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), que muestran un desempeño general superior al del año anterior.

Entre enero y diciembre de 2025, la salida de yerba mate desde molinos alcanzó los 324,7 millones de kilos, lo que representó un incremento del 7,3% en comparación con 2024.

Este indicador, considerado el más cercano al comportamiento del producto en góndola, incluye tanto los envíos a centros de distribución de las empresas yerbateras como las compras realizadas por mayoristas, supermercados e hipermercados, y permite trazar una radiografía precisa del mercado.

El dato más destacado del año llegó desde el frente externo. Las exportaciones de yerba mate alcanzaron un récord histórico de 57,9 millones de kilos, con un crecimiento interanual del 32,2%.

El salto confirma el posicionamiento creciente del producto argentino en mercados internacionales y consolida a la yerba mate como una de las economías regionales con mayor proyección exportadora.

En paralelo, el mercado interno mostró señales claras de recuperación. Durante 2025 se comercializaron 266,7 millones de kilos dentro del país, un 3,1% más que el volumen registrado el año anterior.

Aunque el consumo local aún se mueve con cautela, los números reflejan una mejora sostenida y una revalidación del lugar central que la yerba mate ocupa en la vida cotidiana de los argentinos.

En cuanto a la producción primaria, el ingreso de hoja verde a los secaderos totalizó 889,2 millones de kilos entre enero y diciembre. Si bien este volumen representó una caída del 9,9% respecto de la zafra 2024, se mantuvo por encima de los registros de campañas anteriores, mostrando un equilibrio entre oferta y demanda en un contexto de menor cosecha.

Otro aspecto que se mantuvo estable fue la preferencia de los consumidores por los formatos tradicionales. Los envases de medio kilo continuaron liderando las ventas en el mercado interno y representaron más del 55% de las salidas de molino durante diciembre de 2025. Los paquetes de un kilo concentraron cerca del 40%, mientras que los formatos de dos kilos, cuarto kilo y otros tamaños conservaron una participación marginal.

De acuerdo con los datos históricos del INYM, esta distribución no presenta grandes variaciones a lo largo del tiempo: los envases de medio kilo y un kilo explican, en conjunto, más del 94% de las ventas internas. La consistencia en los hábitos de consumo aparece así como un ancla de previsibilidad para el sector.

Con exportaciones en máximos históricos y un mercado interno que vuelve a traccionar, la yerba mate cerró 2025 con señales alentadoras. Un balance que refuerza su peso económico, cultural y productivo, y que proyecta al sector hacia un nuevo año con expectativas renovadas.