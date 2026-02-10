Ingresar
Wanda Nara compartió fotos en un avión privado junto a sus hijas y estalló la polémica

La publicación llegó en medio del conflicto con la China Suárez y generó fuertes críticas en redes sociales.

Hoy 07:36

Wanda Nara quedó otra vez en el ojo del huracán por publicar una foto de un momento personal con su hija mayor, fruto de su relación con Mauro Icardi.

En medio del escándalo por el cumpleaños de Magnolia, la nena de la China Suárez, mostró a su pequeña durmiendo en un avión privado y con la cara llena de crema. Varios usuarios no tardaron en opinar que era muy chica para ese tipo de tratamientos, mientras que otros la culparon por exponerla de esa forma.

La postal fue sacada después de dos días de relax en San Luis, donde viajaron para estar cerca de Valentino López, que está haciendo pretemportada con River.

“Una vergüenza esa señora, no es un ejemplo para sus hijas”, “Ella solo quiere demostrar que no perdió el nivel de vida”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en X, donde se desató un fuerte debate.

