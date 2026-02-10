La ANMAT prohibió una marca de lavandina y ordenó su retiro inmediato del mercado

La prohibición rige en todo el país e incluye también productos para autos y cosméticos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) volvió a encender las alertas sanitarias tras detectar la circulación de productos sin aval oficial en el mercado argentino.

A través de una serie de disposiciones publicadas este martes en el Boletín Oficial, el organismo resolvió prohibir una lavandina, varios productos domisanitarios para la limpieza de vehículos y una amplia línea de cosméticos, todos por carecer del correspondiente registro sanitario obligatorio.

Las medidas alcanzan a artículos de uso cotidiano que se comercializaban tanto en comercios como en plataformas digitales, situación que, según advirtió la ANMAT, representa un riesgo potencial para la salud de los consumidores al no contar con controles sobre su composición, eficacia ni condiciones de elaboración.

A través de la Disposición 360/2026, el organismo dispuso la prohibición de diversos productos domisanitarios destinados a la limpieza y al acabado de superficies de automóviles y motocicletas.

La medida alcanza a las marcas Restorer, Bully Industry, Fenix, Impactto, Marchand Car Care, Solimo Detailing Products y Sedanil, y se mantendrá vigente hasta que los productos cuenten con el debido registro, con la excepción de una silicona aromatizada de la marca Fenix que sí se encuentra inscripta.

La ANMAT indicó que las actuaciones se originaron tras denuncias sobre la legitimidad de estos productos, que eran promocionados y vendidos a través de sitios web, redes sociales y plataformas de comercio electrónico. En el caso de la marca Restorer, la firma SERTU S.A.S. admitió no estar registrada en la provincia de Buenos Aires, por lo que se le exigió iniciar los trámites de habilitación para poder comercializar legalmente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y realizar tránsito interjurisdiccional.

Durante el relevamiento, el organismo también detectó irregularidades en las marcas Impactto y Sedanil. La empresa responsable de Sedanil no respondió a la notificación oficial, mientras que la correspondiente a Impactto no pudo ser localizada, ya que el domicilio informado figuraba como inexistente o desconocido.

En primer término, mediante la Disposición 341/2026, la ANMAT prohibió el uso, comercialización y distribución en todo el país de todos los lotes del producto rotulado como “Agua Lavandina Común. Val Chemical. Elimina el 99,9% de las bacterias de tu hogar. 25 g Cl/l”.

Además, el organismo ordenó la instrucción de un sumario sanitario contra la firma Compañía de Poliproductos Baigó S.A. y su director técnico, Oscar Gabriel Horacio Fernández.

Según se detalla en los considerandos, la investigación se inició a partir de una intervención del Servicio de Domisanitarios, que detectó que el rótulo del producto no consignaba el número de registro ante la ANMAT.

Si bien la empresa cuenta con habilitación nacional para el rubro, el producto específico no estaba inscripto. Ante la citación, los representantes de la firma reconocieron que la lavandina era de su elaboración, que no había sido comercializada y que tampoco contaba con la aprobación sanitaria correspondiente.

Finalmente, mediante la Disposición 361/2026, la ANMAT prohibió todos los productos de la marca “LG - La Gefa Cosmética VIP”, en todas sus presentaciones, lotes, vencimientos y contenidos netos.

La medida abarca sueros, shampoos, mascarillas, tónicos capilares, productos de alisado y tratamientos sin formol, todos sin datos de inscripción sanitaria visibles en sus rótulos.

El organismo explicó que estos cosméticos se ofrecían a través de canales electrónicos sin contar con autorización oficial y que, tras consultar la base de datos, no se encontraron registros que coincidieran con la información declarada en los envases.

Ante este escenario, la ANMAT remarcó que se trata de productos ilegítimos, de origen desconocido, sobre los cuales no es posible garantizar su seguridad, composición ni eficacia, razón por la cual se resolvió su prohibición para resguardar la salud de la población.