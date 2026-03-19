Francia, Italia y Alemania se ofrecieron a proteger el estrecho de Ormuz cuando termine la guerra contra Irán

Tras una cumbre en Bruselas, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y Friedrich Merz advirtieron que solo considerarían participar en una misión para garantizar la libertad de navegación una vez que termine el conflicto en Medio Oriente.

Hoy 23:09

Los líderes de Italia y Alemania, Giorgia Meloni y Friedrich Merz, afirmaron que sus países podrían participar en una eventual misión para garantizar la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz, aunque condicionaron esa posibilidad a que finalice la guerra en Medio Oriente.

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Ambos dirigentes realizaron estas declaraciones al término de la cumbre de líderes de la Unión Europea celebrada en Bruselas, donde los Veintisiete instaron a una desescalada del conflicto y apostaron por una solución diplomática ante la crisis, que ya impacta en el suministro energético mundial.

Merz explicó que durante la reunión se abordaron posibles iniciativas para facilitar la reapertura del estrecho, una vía estratégica para el comercio global de petróleo y gas. El canciller alemán reiteró que su país podría contribuir a medidas de seguridad marítima, pero solo una vez que termine la guerra.

Meloni expresó una postura similar y aclaró que Italia no contempla intervenir para forzar el desbloqueo del paso marítimo. Según explicó, su gobierno analiza cómo podría contribuir a defender la libertad de navegación cuando existan condiciones adecuadas y con el acuerdo de las partes implicadas.

En sus conclusiones, la UE también pidió proteger el espacio aéreo regional, establecer una moratoria en los ataques contra infraestructuras energéticas y reforzar las operaciones navales europeas Operación Aspides y Operación Atalanta en el mar Rojo y el océano Índico, aunque sin comprometer el envío de una misión militar como la solicitada por Estados Unidos.