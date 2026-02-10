Clima tenso en Boca: Riquelme reunió al cuerpo técnico y a los referentes tras la derrota ante Vélez

El presidente del Xeneize les manifestó su preocupación por la imagen mostrada ante el Fortín y por el rendimiento del equipo fuera de la Bombonera.

Hoy 08:59

La derrota de Boca por 2 a 1 ante Vélez en Liniers dejó mucho más que un resultado adverso. La imagen del equipo fue considerada inadmisible por los hinchas, que expresaron su enojo en redes sociales, y también generó una fuerte reacción interna tanto del cuerpo técnico como de la dirigencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El primero en actuar fue Claudio Úbeda, quien manifestó su preocupación por el rendimiento y decidió cancelar el día libre que el plantel tenía previsto para este lunes. La caída ante el Fortín y la pálida actuación del Xeneize motivaron al entrenador a citar a todos los jugadores en el predio de Ezeiza para una práctica que no estaba pautada hasta anoche.

Durante el entrenamiento vespertino, los futbolistas que jugaron en el José Amalfitani realizaron trabajos de recuperación, mientras que aquellos que no sumaron minutos llevaron a cabo una práctica más intensa, en busca de elevar la exigencia.

Finalizado el ensayo, fue el turno de Juan Román Riquelme. El presidente y máximo ídolo del club mantuvo una reunión con el cuerpo técnico y los referentes del plantel, entre ellos Leandro Paredes, Agustín Marchesín y Miguel Merentiel, para analizar lo ocurrido ante Vélez.

En la charla, que se extendió por algunos minutos, Riquelme expresó su disconformidad con la imagen mostrada y su inquietud por el rendimiento que Boca viene teniendo fuera de la Bombonera en los últimos años. Todas las partes expusieron su punto de vista y coincidieron en la necesidad de buscar soluciones para revertir el momento.

Este tipo de reuniones no es una novedad en el club. Cada vez que Boca atraviesa una mala racha o deja una señal de alarma, Riquelme suele juntarse con el cuerpo técnico y el plantel. El antecedente más cercano se dio a mediados del año pasado, cuando el equipo alcanzó la racha más larga sin triunfos de su historia.

En sintonía con el presidente, Úbeda fue autocrítico en la conferencia de prensa posterior a la derrota. “Lógico que esté preocupado porque Boca tiene que salir a ganar en todos lados y jugar de otra manera. Nos faltó más juego y más intención de ataque, y por eso estamos preocupados”, afirmó.

El próximo domingo desde las 19, Boca tendrá la chance de dar vuelta la página cuando reciba a Platense en la Bombonera, por la quinta fecha del Torneo Apertura. Además, el calendario le presenta una seguidilla favorable: luego será local ante Racing y Gimnasia de Mendoza, y en el medio afrontará su compromiso por Copa Argentina frente a Gimnasia de Chivilcoy.