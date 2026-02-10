Condenaron a un kiosquero por abusar a tres niños en Monte Quemado

El pervertido fue descubierto con dos niños en su habitación en el 2022. Reclutaba a los niños, inducía abusos entre sí e intervenía en ocasiones. El pervertido carece de una pierna.

Hoy 15:07

Un tribunal unipersonal condenó este martes a un kiosquero discapacitado, fijándole 11,6 años de prisión, al hallarlo responsable de abusar y corromper a tres niños en Monte Quemado, Copo, atrayéndolos con golosinas.

En juicio, el vocal Raúl Santucho condenó a Pablo Jonás Ojeda, 52, denunciado en abril del 2022. De acuerdo a la investigación del fiscal, Santiago Bridoux, fue una compañera de inquilinato quien delató los claroscuros del individuo, tras descubrir a dos niños, uno desnudo y el otro semi desnudo, en una habitación de su vivienda.

Sobrevino una ambiciosa investigación y en tres años la Fiscalía concluyó en que Ojeda vejó a tres menores; también inducía a que tuvieran sexo entre sí.

Fue un celular que proveyó todas las piezas del rompecabezas. Los videos "documentaron" su modus operandi. Conducía a los menores a su casa, los persuadía a que tuviesen sexo en diferentes roles activos o pasivos, dentro de prácticas de neta "corrupción".

Pese a que hay sospechas de otros casos, Ojeda fue condenado por abusos de tres menores: dos varones y una menor, dos de 11 años y la mujercita de 8 años.