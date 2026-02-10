Juan Román Riquelme fue denunciado por un supuesto fraude en Boca

El presidente xeneize fue acusado por un funcionario político de haber creado "un mercado negro" en la venta de entradas.

Hoy 19:01

La preocupación futbolística que atraviesa Boca quedó en un segundo plano este martes, cuando un golpe inesperado desde la Justicia sacudió Brandsen 805. Juan Román Riquelme fue denunciado en el Fuero Penal Federal por presunta administración fraudulenta en la venta de entradas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La acusación fue presentada por Walter Federico Klix, integrante del Ministerio de Seguridad de la Nación, socio activo del Xeneize y ex jefe de campaña de José Beraldi en las elecciones institucionales de 2019. Según la denuncia, el actual presidente del club habría montado un “mercado negro” vinculado a la distribución de entradas.

De acuerdo a lo informado por Clarín, el denunciante sostiene que se manipulan y distribuyen entradas, localidades y protocolos con el objetivo de enriquecerse ilícitamente y consolidar un esquema de control político dentro del club. Klix aseguró que el supuesto accionar podría comprobarse con 102 testigos y material audiovisual.

La denuncia no solo apunta contra Riquelme, sino que también involucra a Ricardo Rosica, secretario general de Boca, y a todos los miembros de la Comisión Directiva. En el escrito se afirma que todos ellos integrarían una “defraudación” que no respondería a un error administrativo, sino a “un sistema diseñado de prebendas, clientelismo y corrupción interna”.

En ese sentido, la acusación agrega que el fin último del presunto accionar sería obtener mayor apoyo político, a cambio de trasladar a socio activo a los hinchas involucrados. Además, se menciona la intención de desviar fondos de manera fraudulenta y la venta irregular y clandestina de entradas y protocolos otorgados a distintas peñas del país.

No es la primera vez que la Justicia investiga a la dirigencia de Boca. Se trata de la segunda denuncia impulsada por Klix contra el club. La anterior, presentada a mediados de 2025 por “asociación ilícita”, fue archivada por falta de pruebas.

En aquella oportunidad, el denunciante había declarado: “Quiero que la Justicia investigue qué está pasando con los abonos y con los carnets de socio, y qué pasó con las 50.000 prendas Adidas que, en teoría, desaparecieron”.

Cabe recordar que en 2023, Cristian Riquelme, hermano de Román, debió presentar un descargo ante una fiscalía en el marco de una causa que investigaba la venta ilegal de abonos y tickets para ver partidos. La investigación se había iniciado en octubre de 2022, con la Dra. Celsa Ramírez a cargo, cuando Juan Román Riquelme aún era vicepresidente durante la gestión de Jorge Amor Ameal.