¿Cuánto dinero recibirán Mitre, Güemes y Sarmiento por el nuevo esquema de transmisiones de la AFA?

El Aurinegro y el Gaucho participarán en la Primera Nacional desde este fin de semana, mientras que el Profe espera por el arranque del Torneo Federal A.

Hoy 18:04

La decisión de la Asociación del Fútbol Argentino de quedarse con los derechos de televisión del fútbol de ascenso y transmitir los partidos a través de su plataforma LPF Play impactará de lleno en Santiago del Estero, que contará con tres clubes beneficiados en las categorías nacionales durante la temporada 2026.

La provincia tendrá dos representantes en la Primera Nacional, el Club Atlético Mitre y el Club Atlético Güemes, y uno en el Torneo Federal A, el Club Atlético Sarmiento.

Lo que cobrará cada club

Con el nuevo esquema aprobado por el Comité Ejecutivo de la AFA, los montos mensuales quedaron definidos de la siguiente manera:

Primera Nacional:

• Mitre: $65 millones mensuales

• Güemes: $65 millones mensuales

Torneo Federal A:

• Sarmiento de La Banda: $12 millones mensuales

En total, los clubes santiagueños recibirán $142 millones mensuales por derechos de transmisión, una cifra que representa un respaldo económico clave para afrontar la temporada en competencias altamente exigentes y federales.

Un ingreso vital para el interior

Para instituciones del interior como Mitre, Güemes y Sarmiento, la televisación es uno de los principales ingresos estructurales. Los montos garantizados permitirán cubrir gastos de logística, viajes extensos, mantenimiento de planteles profesionales y cuerpos técnicos, además de aportar previsibilidad presupuestaria.

En el caso de la Primera Nacional, el nuevo pago implica un incremento cercano al 58% respecto de lo que los clubes cobraban en la temporada anterior, mientras que para el Federal A representa un alivio financiero en una categoría históricamente golpeada por los costos y la falta de recursos.

Cómo será el nuevo sistema de TV

Los encuentros del ascenso dejarán de transmitirse por señales de cable y pasarán a verse exclusivamente por LPF Play. Las primeras dos fechas serán de acceso libre, luego se exigirá registro y, en una etapa posterior, se implementará una suscripción mensual estimada entre $8.000 y $10.000.

Hasta que el sistema comience a monetizarse plenamente, los fondos que recibirán los clubes provendrán directamente de la AFA.