Úbeda mantiene los nombres pero cambia el esquema en Boca para enfrentar a Platense

Luego de la dura derrota contra Vélez, el entrenador analiza realizar una importante variante para aceitar el funcionamiento del equipo.

Hoy 19:08

Luego de la dura caída ante Vélez, resultado que encendió alarmas y sobre el cual Claudio Úbeda manifestó su preocupación en conferencia de prensa, el entrenador de Boca ya piensa en el once titular para recibir este domingo a Platense en La Bombonera, por la fecha 5 del Torneo Apertura.

La principal idea del Sifón pasa por modificar el funcionamiento del mediocampo. En ese sentido, crecen las chances de volver a ver a Leandro Paredes junto a Milton Delgado como doble cinco, una fórmula que el cuerpo técnico ya utilizó el año pasado para darle mayor equilibrio al equipo.

La variante que altera la ecuación es la presencia de Santiago Ascacíbar. El mediocampista fue titular en todos los partidos desde su llegada y no saldría del XI inicial, aunque sí podría asumir un rol con mayor libertad ofensiva, respaldado por un mediocampo más poblado en la contención.

Por ahora, Úbeda no definió el equipo que saldrá a la cancha frente al Calamar, aunque la crisis de lesiones limita las opciones. Ander Herrera continúa sin alta médica, mientras que Carlos Palacios recién se recuperó y todavía no está claro si será titular.

Otro nombre a seguir es el de Kevin Zenón, quien fue titular ante el Fortín y disputó 73 minutos antes de ser reemplazado por Tomás Aranda. Su lugar en el equipo no está asegurado y podría dejarle espacio a otro delantero, buscando mayor peso ofensivo.

Además, la posible llegada de Edwuin Cetré aparece como un factor que podría alterar la formación. Si bien el colombiano aún no firmó, su traspaso está muy avanzado y podría cerrarse antes del partido, lo que le daría la chance de debutar con la Azul y Oro, en un contexto de escasez de variantes en ataque.

Cabe destacar que Boca todavía no llegó a un acuerdo con Independiente Medellín, club dueño de la otra mitad del pase de Cetré. La intención de la dirigencia sería incluir el préstamo de un jugador en la negociación, lo que además permitiría extender la ventana de refuerzos hasta marzo.