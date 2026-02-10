Árbitro confirmado para la visita de Central Córdoba a Instituto

El Ferro se medirá con el conjunto cordobés el domingo en Córdoba por la quinta fecha del Torneo Apertura.
La Liga Profesional confirmó el equipo arbitral para el cruce entre Instituto y Central Córdoba, correspondiente a la quinta fecha de la Zona A del Torneo Apertura. El encuentro se disputará el domingo 15 de febrero a las 22.00, en el Estadio Monumental Presidente Perón de Córdoba.
El encargado de impartir justicia será Leandro Rey Hilfer, quien estará acompañado por Facundo Rodríguez como asistente 1 y Juan Del Fueyo como asistente 2. El cuarto árbitro designado es Emanuel Ejarque.
En el VAR estará Héctor Paletta, mientras que Lucas Pardo se desempeñará como AVAR, completando así el equipo arbitral para el compromiso.
El Ferroviario buscará sumar otra victoria en condición de visitante ante la Gloria. El partido será televisado por ESPN Premium.
Fecha 5
Jueves 12 de febrero
19.00 Tigre – Aldosivi (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Bryan Ferreyra
Árbitro asistente 1: Walter Ferreyra
Árbitro asistente 2: Marcelo Bistocco
Cuarto árbitro: Manuel Girett
VAR: Gastón Monsón Brizuela
AVAR: Nahuel Viñas
21.15 Argentinos – River (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Andrés Merlos
Árbitro asistente 1: Cristian Navarro
Árbitro asistente 2: Erik Grunmann
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
VAR: Silvio Trucco
AVAR: Julio Fernández
Viernes 13 de febrero
20.00 Independiente – Lanús (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Facundo Tello
Árbitro asistente 1: Pablo González
Árbitro asistente 2: Agustín Méndez
Cuarto árbitro: Lucas Comesaña
VAR: José Carreras
AVAR: Javier Uziga
22.15 Unión – San Lorenzo (Zona A) -TNT Sports-
Árbitro: Ariel Penel
Árbitro asistente 1: Maximiliano Del Yesso
Árbitro asistente 2: Iván Núñez
Cuarto árbitro: José Díaz
VAR: Hernán Mastrángelo
AVAR: Mariana De Almeida
22.15 Defensa y Justicia – Vélez (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Fernando Echenique
Árbitro asistente 1: Diego Bonfa
Árbitro asistente 2: Iván Aliende
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
VAR: Sebastián Habib
AVAR: Gastón Suárez
Sábado 14 de febrero
17.30 Banfield – Racing (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Dóvalo
Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo
Árbitro asistente 2: Lucas Ripoli
Cuarto árbitro: Jorge Broggi
VAR: Lucas Novelli
AVAR: Nelson Sosa
19.45 Talleres – Gimnasia (Mza.) (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Darío Herrera
Árbitro asistente 1: Damián Espinoza
Árbitro asistente 2: Eduardo Lucero
Cuarto árbitro: Guillermo González
VAR: Sebastian Bresba
AVAR: Germán Delfino
19.45 Huracán – Sarmiento (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Sebastián Martínez
Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
Árbitro asistente 2: Daiana Milone
Cuarto árbitro: Mariano Negrete
VAR: Salomé Di Iorio
AVAR: Diego Verlotta
22.00 Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B) -ESPN Premium-
Árbitro: Daniel Zamora
Árbitro asistente 1: Juan Mamani
Árbitro asistente 2: Gisella Bosso
Cuarto árbitro: Franco Moron
VAR: Laura Fortunato
AVAR: Diego Ceballos
22.00 Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Nazareno Arasa
Árbitro asistente 1: Diego Martin
Árbitro asistente 2: Matías Bianchi
Cuarto árbitro: Nahuel Viñas
VAR: Adrián Franklin
AVAR: Marcos Horticolou
Domingo 15 de febrero
17.00 Gimnasia – Estudiantes (Interzonal) -TNT Sports-
Árbitro: Yael Falcón Pérez
Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
Árbitro asistente 2: Hugo Paez
Cuarto árbitro: Gastón Iglesias
VAR: Fernando Espinoza
AVAR: Diego Romero
19.30 Boca – Platense (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Sebastián Zunino
Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
Cuarto árbitro: Nelson Sosa
VAR: Jorge Baliño
AVAR: Carlos Córdoba
22.00 Rosario Central – Barracas Central (Zona B) -TNT Sports-
Árbitro: Pablo Echavarría
Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
Árbitro asistente 2: Gabriel Chade
Cuarto árbitro: Mauricio Martin
VAR: Nicolás Ramírez
AVAR: Lucas Germanotta
22.00 Instituto – Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Leandro Rey Hilfer
Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
Árbitro asistente 2: Juan Del Fueyo
Cuarto árbitro: Emanuel Ejarque
VAR: Hector Paletta
AVAR: Lucas Pardo
Lunes 16 de febrero
19.00 Deportivo Riestra – Newell’s (Zona A) -ESPN Premium-
Árbitro: Luis Lobo Medina
Árbitro asistente 1: Adrián Delbarba
Árbitro asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: Kevin Alegre
VAR: Nicolás Lamolina
AVAR: Gisella Trucco